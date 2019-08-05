В Азове нашли древнюю чашу в виде цветка

Новости

Установлено, кем были загадочные предшественники древних египтян 13:57
Первые в России гонки на дрезинах прошли в Екатеринбурге 13:49
Видео: наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в свою дочь 13:48
Роскомнадзор требует закрыть доступ к 33 сайтам с контентом телеканалов 13:42
Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением 13:40
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 70 тысяч банковских клиентов 13:38
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса 13:38
Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля 13:28
Витебская земля хранит живописное наследие Ильи Репина 13:27
В Карелии один охотник убил другого, приняв за кабана 13:26
На конкурсе "Московские мастера" назвали лучших психологов 13:25
Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол 13:22
Ник Кейв рассказал, когда выйдет новый альбом группы Grinderman 13:22
Уральские таможенники задержали на рейсе в Китай старинную скрипку 13:20
Фанаты собрали на новый альбом "Аквариума" два миллиона рублей 13:12
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты 13:10
Житель Германии попытался вывезти из Калининграда награды Третьего рейха 13:09
Правомерно ли требование заплатить штраф за потерю номерка в гардеробе 13:07
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео 13:05
Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander 13:04
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть 12:59
Экс-проректора Белгородского госуниверситета обнаружили мертвым 12:56
Дядя Федор, Матроскин и Шарик собирают группу в новом "Простоквашине" 12:50
Имущественный комитет Петербурга откроет районные агентства 12:48
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 12:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Азове нашли древнюю чашу в виде цветка

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Азове Ростовской области во время раскопок археологи обнаружили фрагменты чаши. По мнению специалистов, сосуд сделан в виде цветка.

- Чашу, которую нашли во время раскопок на Петровском бульваре, привезли из юго-восточного Крыма. Когда сложили фрагменты, оказалось, что она имеет форму цветка, - сообщили "РГ" в азовском музее-заповеднике.

Фото: Максим Коротченко
Археологи обнаружили в Азове кровать с подогревом XVII века

По словам заведующего отделом археологии музея Андрея Масловского, это парадная посуда и за пределами центра города такие находки встречаются редко.

- Многие предметы посуды похожи друг на друга, но встречаются и уникальные экземпляры, как и эта чаша. Мы были уверены, что знаем их все. Но этот сосуд расширил представления о древнем гончарном мастерстве, - рассказал Масловский.

Археологам предстоит исследовать все осколки, а затем собрать из них изделия. Целая посуда встречается крайне редко, ведь она пролежала под землей несколько веков.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19