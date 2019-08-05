В Азове нашли древнюю чашу в виде цветка

В Азове Ростовской области во время раскопок археологи обнаружили фрагменты чаши. По мнению специалистов, сосуд сделан в виде цветка.

- Чашу, которую нашли во время раскопок на Петровском бульваре, привезли из юго-восточного Крыма. Когда сложили фрагменты, оказалось, что она имеет форму цветка, - сообщили "РГ" в азовском музее-заповеднике.

По словам заведующего отделом археологии музея Андрея Масловского, это парадная посуда и за пределами центра города такие находки встречаются редко.

- Многие предметы посуды похожи друг на друга, но встречаются и уникальные экземпляры, как и эта чаша. Мы были уверены, что знаем их все. Но этот сосуд расширил представления о древнем гончарном мастерстве, - рассказал Масловский.

Археологам предстоит исследовать все осколки, а затем собрать из них изделия. Целая посуда встречается крайне редко, ведь она пролежала под землей несколько веков.