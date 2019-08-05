В Крыму с начала года отдохнули более четырех миллионов туристов

С начала 2019 года в Крыму побывали более четырех миллионов отдыхающих. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Количество туристов, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти, - подчеркнул он. - На 1 августа было 4,004 миллиона. Это на 11 процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года, показатели которого были признаны рекордными с советского времени.

При этом министр добавил, что коллективные средства размещения в основном заполнены на 80 процентов. А на некоторых курортах и на 90. В прошлом году такие показатели были характерны в середине августа.