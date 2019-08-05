В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу

Две спортсменки 33 и 27 лет утонули во время шторма в Севастополе. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании замначальника управления гражданской защиты города Владимир Беспалый.

Несчастный случай произошел 4 августа в бухте Круглая (Омега), на территории яхт-клуба "Юг".

- Одна девушка прыгнула в море. Вероятно, ее ударило о пирс. Вторая бросилась ее спасать, - сообщил Беспалый.

Чиновник рассказал, что одна из девушек, 1986 года рождения, приехала из Москвы, вторая - 1992 года, из Мурманска. Обе профессионально занимались кикбоксингом.

- Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка, - сказал он.

Тела девушек до сих пор не найдены. Провести поисковые работы мешает шторм.

Чиновник также отметил, что территория яхт-клуба не предназначена для купания, на ней нет спасателей, только охранники, которые и сообщили о происшествии.