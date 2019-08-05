В Сочи туристы сняли на видео мощный смерч

На Черноморском побережье Лазаревского района Сочи туристы сняли на видео мощный смерч.

Кадрами поделились отдыхающие, ставшие свидетелями природной аномалии, произошедшей в непосредственной близости от берега.

По информации "Вести.RU", характерный водяной столб устремился к высоткам поселка Вардане, но быстро растворился над морской акваторией.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, сегодня в крае местами ожидается сильный дождь, гроза, град с усилением ветра и порывами до 25 метров в секунду на Черноморском побережье и до 29 метров в секунду - на Азовском. Волнение на Черном и Азовском морях продолжается.