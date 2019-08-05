В Волгограде вынесен приговор судье, насмерть сбившей двух человек

Пять лет проведет в колонии-поселении экс-судья из Волгограда, по вине которой погибли два человека.

По данным следствия, автомобиль, которым управляла судья, при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде, выехала на полосу встречного движения, сбив двух пешеходов. От удара молодых людей отбросило под колеса другой машины.

Как сообщили в СК по Волгоградской области, сама виновница дорожно-транспортного происшествия после столкновения скрылась, не приняв мер к оказанию помощи потерпевшим. На стадии следствия женщина отрицала свою вину, утверждая, что двух мужчин сбил неизвестный водитель, управлявший автомобилем отечественного производства. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность судьи.

По приговору Волгоградского областного суда женщина была признана виновной по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Осужденная также должна выплатить по одному миллиону рублей родным погибших. Приговор в законную силу еще не вступил.