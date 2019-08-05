Первые в России гонки на дрезинах прошли в Екатеринбурге

Уникальное соревнование устроили на День железнодорожника в Екатеринбурге: гонки на специально сконструированных механических дрезинах.

В состязаниях на железных конях принимали участие 14 команд из разных подразделений. Каждая модифицировала дрезину под себя: кто-то разгонял железнодорожную тележку ногами, кто-то двигал руками. Как утверждают эксперты, на обычной рабочей дрезине скорости не набрать, поэтому мастера усовершенствовали средство передвижения, как могли: чтобы и вес тележки сбросить и достичь максимальной скорости.

На скорость необходимо было преодолеть 200 метров. Площадку под гонки предоставила детская железная дорога в ЦПКО имени Маяковского. "Шумахеры" сумели промчаться по рельсам меньше чем за минуту (средняя скорость 2,5 метров в секунду). У каждой из команд были свои группы поддержки, которые подбадривали участников плакатами, транспарантами, дудками и криками.

- При выборе победителя жюри учитывало не только лучшее время, на результат влияли так же технические особенности тележки, ее устойчивость и безопасность, и физическая сила самих гонщиков, - пояснила начальник отдела по работе со СМИ СВЖД Оксана Буторова.

Немалую роль при оценке играл и креативный дизайн конструкции. Среди команд были молочники, автогонщики, викинги, и даже парусный корабль.

Гонки на дрезинах - продвинутое экстрим-соревнование во многих странах Европы. В Эстонии, например, они проводятся уже в десятый раз, стали чрезвычайно популярными и собирают десятки команд из нескольких стран мира.

Между тем

Дрезины десятилетиями пользуются особым уважением среди жителей северных и восточных районов Свердловской области, где до сих пор сохранилась сеть узкоколейных дорог ( кстати, самая протяженная в России). Самодельные дрезины уральцы прозвали "пионерками" и путешествуют на них в тайгу за грибами, ягодами, на рыбалку. А в поселке Басьяновский Верхнесалдинского района дрезина - незаменимый транспорт даже для поездки на местной кладбище. Тележки народные мастера конструируют так, чтобы два человека могли спокойно ее поднять и снять с рельсов.