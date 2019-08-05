Резчику по дереву из Югры предложили участие в восстановлении Нотр-Дама

ЮНЕСКО предложила художнику, скульптору и мастеру резьбы по дереву из Ханты-Мансийска Александру Резанову поучаствовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.

- Условия такие: знание французского, знание в области реставрации металла и дерева, здоровье согласно возрасту. И возможность содействия по доставке 8-10 кубометров сибирской лиственницы. Это дерево - одно из самых лучших. Но здесь нужно говорить и с губернатором, - рассказал Александр Резанов РИА Новости.

Мастер добавил, что собирается отправиться в Париж, чтобы обсудить подробности возможного сотрудничества, так как объем работ пока не известен: оценка ущерба от апрельского пожара идет до сих пор. Реставрация может занять от пяти до сорока лет.

Напомним, пожар в одном из символов Парижа произошел 15 апреля. Удалось спасти башни, фасад собора и религиозные ценности. Причины, по которым произошло возгорание в районе шпиля, до сих пор неизвестны.