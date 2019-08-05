Уральские таможенники задержали на рейсе в Китай старинную скрипку

Пассажир рейса Екатеринбург-Харбин попытался вывезти старинную скрипку без сопроводительных документов.

Его остановили во время прохождения контроля в "зеленом коридоре". Мужчина объяснил, что это его личный инструмент, но паспорта на него при себе не имел.

"Требуется документ, как на сам инструмент, так и на смычок, - поясняет Анатолий Тимощенков, начальник Кольцовской таможни имени Сорокина. - Обязательное письменное декларирование не требуется, если есть информация об отнесении предметов к культурным ценностям. Кроме того, человек должен иметь возможность подтвердить стоимость инструмента".

Если инструмент является культурной ценностью, то при себе у транспортирующего его через границу человека должно быть разрешение от Минкультуры - тогда оформляется временный вывоз.

По данным Уральского таможенного управления, скрипке больше сотни лет.

И ее, и смычок отдали на экспертизу. Если стоимость инструмента превысит сто тысяч рублей, то мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду.