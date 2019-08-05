В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты

В екатеринбургском микрорайоне Вторчермет трое мужчин ограбили почтовое отделение.

- Сообщение о совершенном преступлении поступило в дежурную часть полиции в 9:13, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По предварительным данным, трое злоумышленников в масках ворвались в служебное помещение с заднего входа и закрыли за собой дверь. Один из них был вооружен предметом, похожим на пистолет. Они потребовали отдать имеющуюся наличность. Когда работница отказала из-за того, что у нее не было крупных сумм, и потянулась к тревожной кнопке, ее ударили по руке пистолетом. Женщина находится в больнице.

Как отметил полковник Горелых, троица украла некрупную сумму денег: "Все, что они похитили, им хватит лишь на несколько походов в хороший ресторан". Эти средства не были предназначены для выплат пенсий.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу с поисковой собакой. Специалисты проверяют список ранее судимых и склонных к таким преступлениям людей.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут в течение дня по итогам установления обстоятельств случившегося. Раскрытие преступления взято на контроль руководством УМВД по Екатеринбургу.