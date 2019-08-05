В Югре в подарок новорожденным будут вручать мультикарту на 20 тыс руб

Каждый новорожденный малыш в Югре с нового года будет получать мультикарту общим номиналом 20 тысяч рублей. Этот подарок будет вручаться вплоть до 2028 года, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

За инициативу вручать новорожденным Югры подарочную мультикарту единогласно проголосовали члены регионального правительства. Заседание состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой.

- Решение принято в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства в Югре, - отметила глава региона. - Каким будет подарок определили югорчане в ходе опроса. В нем приняли участие больше 20 тысяч человек.

Напомним, для того чтобы определить, каким должен быть подарок новорожденному в Югре был устроен, можно сказать, всенародный опрос. В ходе онлайн-голосования, проводившегося на портале "Открытый регион - Югра" с 29 июля по 1 августа, респонденты могли выбрать из двух видов подарков: комплект детских принадлежностей или мультикарта. Номинал каждого из них составлял 20 тысяч рублей.

Итоги опроса, проведенного в интернете и путем анкетирования во всех 22 муниципалитетах, показали, что более 80 процентов опрошенных отдали предпочтение мультикарте.

Отметим, что по мультиконтентной карте родители юных югорчан смогут не только получить 20 тысяч рублей, но и легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого достаточно лишь считать встроенный в карту QR-код.

- Ежегодно в Югре рождается больше 20 тысяч детей. Поэтому этот подарок будет актуальным, каждый новорожденный малыш его получит, - констатировала директор регионального департамента социального развития Светлана Давиденко.- Карту родители смогут активировать в любое время - срок ее действия не ограничен.

Мама первенца из Югорска Александра Фомина рассказала, что выбор мультикарты обоснован тем, что родители могут потратить деньги на то, что каждому ребенку необходимо больше всего. И это мнение разделяет большинство родителей.

- Важно еще и то, что активировать карту можно не сразу, а через некоторое время, когда понадобятся деньги для подготовки ребенка в детский сад, например. Эти средства могут стать резервными, - подчеркнула Александра Фомина.

Ее поддержал член городского общественного совета Пыть-Яха Юрий Лаврусенко, отметивший, что его выбор в пользу мультикарты также был обоснован теми же причинами:

-Деньги более актуальны, чем вещи и предметы ухода, они позволят нам, родителям, приобрести все самое необходимое для детей. Это гораздо лучше, чем готовый комплект принадлежностей, ведь дети рождаются разного роста, разного веса, и не факт, что подаренные распашонки-ползунки смогут подойти каждому малышу.

- И еще очень важно, что эта карта упрощает доступ к информационным ресурсам, так необходимый многим родителям при рождении ребенка, - высказалась мама из Сургута Анна Марченко. - Сегодня очень много различных интернет-ресурсов, поток информации большой, поэтому в нем можно потеряться. А мультикарта привязана к определенным сервисам, что, я считаю, очень важным. Это нужная поддержка со стороны правительства Югры.

В ходе заседания представители родительской общественности из Нижневартовска, Кондинского, Советского районов поддержали решение о введении мультикарты. При этом поблагодарили членов правительства и главу Югры Наталью Комарову за целенаправленную семейную политику, проводимую в регионе.