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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ведущий институт РАН вошел в ряды партнеров тюменского НОЦ

Текст: Иван Ман
Один из ключевых институтов РАН - НИИ системных исследований, имеющий статус Федерального научного центра (ФНЦ), подключился к процессу создания в регионе на базе Тюменского госуниверситета научно-образовательного центра. Подписано трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве между ФНЦ, правительством области и вузом.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Подписание соглашения между правительством Тюменской области, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и ТГУ. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Подписание соглашения между правительством Тюменской области, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН и ТГУ. Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

НИИ - лидер в области разработки нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем. Его основная задача - обеспечить ускоренное внедрение в производство научных разработок. Институт, по словам его директора Сергея Власова, сотрудничает с учебными заведениями и индустриальными компаниями Западной Сибири уже свыше 10 лет. Соглашение нацеливает, в частности, на создание программных средств для моделирования разработки нефтегазовых месторождений, разработку новых курсов по "Микропроцессорной технике" и "Системам реального времени", развитие образовательного направления университета "Мехатроника и робототехника".

Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области
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Отмечая высокие компетенции ФНЦ, губернатор Александр Моор напомнил о чрезвычайной важности широкой научной и научно-производственной кооперации в рамках совместно формируемого Тюменской областью, Югрой и Ямалом НОЦ.

Напомним, что ранее В Москве и Санкт-Петербурге были подписаны в общей сложности 15 аналогичных трехсторонних соглашений с руководителями ряда ведущих институтов РАН, крупных промышленных компаний и вузов. Создать в стране полтора десятка НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций в кооперации с организациями реального сектора экономики глава государства поручил в своем Указе от 7 мая 2018 года.

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