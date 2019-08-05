Новости

Названа возможная причина пожара на военном складе под Ачинском 15:30
Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование 15:29
Названа дата похорон Вилли Токарева 15:23
Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей 15:18
В Ингушетии назначен и.о. постпреда республики при президенте РФ 15:05
Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку 15:04
При взрывах в красноярской воинской части пострадали два человека 15:01
В Анапе врача обвинили в смерти ребенка 15:01
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах 15:00
Народный банк Китая снизил курс юаня до декабрьского минимума 15:00
В Прикамье наказали женщину, по вине которой шахтеру оторвало руку 14:55
В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка 14:45
В Удмуртии из фонда поддержки бизнеса пропали 29 миллионов рублей 14:38
Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть больше фильмов 14:37
В Костроме насильник и убийца получил 23 года строгого режима 14:37
В Петербурге клерков осудили за кражу 40 млн рублей у пенсионерки 14:36
Резчику по дереву из Югры предложили участие в восстановлении Нотр-Дама 14:34
В Красноярском крае произошли взрыв и пожар в воинской части 14:31
Жители столичного региона пережили самую холодную ночь лета 14:29
В Киргизии спасатели обнаружили тело российского альпиниста 14:26
В Подмосковье семьям, родившим тройню, будут давать субсидию на жилье 14:22
Поймана речная рыба-рекордсмен возрастом 112 лет 14:20
У жителя Ленобласти нашли десять килограммов наркотиков для закладок 14:09
Корабли СФ отправились в поход по морям Северного Ледовитого океана 14:07
Названы потенциальные соперники "Краснодара" в плей-офф квалификации ЛЧ 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку

Текст: Татьяна Воробьева

Жителя поселка Рудник им. 3 Интернационала, который входит в Нижнетагильский городской округ, задержали за стрельбу из пневматической винтовки. Из оружия был тяжело ранен маленький мальчик. Об этом сообщили полиции врачи "скорой".

В центре Калининграда студента обстреляли из пневматики
Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики

Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети. Одна из пуль попала семилетнему мальчику в область головы.

"Подозреваемый - ранее не судимый нигде официально не работающий житель поселка 1984 года рождения - был пьян и прятался в одном из садовых домиков. У него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот сразу отдал находку стражам порядка", - рассказал полковник Горелых.

За жизнь пострадавшего первоклассника сейчас борются доктора. Как уточнили в региональном СК, ребенок был доставлен в больницу без сознания в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Тагильчанин находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Американский самолет провел разведку неподалеку от российской базы в Сирии
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину