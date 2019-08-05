Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку

Жителя поселка Рудник им. 3 Интернационала, который входит в Нижнетагильский городской округ, задержали за стрельбу из пневматической винтовки. Из оружия был тяжело ранен маленький мальчик. Об этом сообщили полиции врачи "скорой".

Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети. Одна из пуль попала семилетнему мальчику в область головы.

"Подозреваемый - ранее не судимый нигде официально не работающий житель поселка 1984 года рождения - был пьян и прятался в одном из садовых домиков. У него изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Один "ствол" он перебросил на участок соседа, но тот сразу отдал находку стражам порядка", - рассказал полковник Горелых.

За жизнь пострадавшего первоклассника сейчас борются доктора. Как уточнили в региональном СК, ребенок был доставлен в больницу без сознания в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Тагильчанин находится под подпиской о невыезде.