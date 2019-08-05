Роскомнадзор требует закрыть доступ к 33 сайтам с контентом телеканалов

Роскомнадзор направил уведомления администраторам 39 интернет-ресурсов из пула сайтов "Картина ТВ" с требованием удалить телепередачи каналов "Дом Кино", "Бобер", "Первый канал Всемирная телесеть", ""ТЕЛЕКАФЕ/TELEKAFE/TELECAFE", "Музыка Первого", "О!", "Время: далекое и близкое" и Первого канала. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Мосгорсуд установил, что все эти сайты в отсутствие разрешения правообладателей транслировали передачи вышеперечисленных телеканалов с нарушением авторских прав.

Отмечается, что с шести сайтов противоправный контент уже удален. Не исполнившие решение суда 33 сайта внесены в реестр пиратских интернет-ресурсов. Операторы связи обязаны ограничить к ним доступ пользователей.