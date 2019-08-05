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05.08.2019 20:12
Рубрика: В мире

Шри-Ланка снижает цены

Россиянам рекомендовали быть бдительными в Таиланде
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
Посольство России в Таиланде рекомендовало россиянам ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями в Бангкоке после серии произошедших взрывов. А в это время в Шри-Ланке снижают цены на отдых.

Но сначала о грустном. Взрывы самодельных бомб прозвучали утром в пятницу, 2 августа, в районах Chaeng Wattana и Chong Nonsi. "Посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте, не приближаться к подозрительным предметам, оставленным сумкам, пакетам", - заявили в Ростуризме. По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В современном мире от взрывов и прочих подобных акций, к сожалению, нельзя быть нигде полностью застрахованным, говорят эксперты. Популярным туристическим направлениям остается только усиливать меры безопасности и пытаться восстановить подобранное доверие туристов.

В Таиланде погибли двое российских туристов

В такой ситуации оказалось государство Шри-Ланка, где серия взрывов произошла в апреле этого года. Атаке террористов подверглись отели, погибло около 250 человек. Потому урон туриндустрии был нанесен серьезный.

Теперь власти острова решили в порядке эксперимента отменить с 1 августа визовый сбор на полгода для россиян и граждан еще 47 стран, чтобы восстановить турпоток.

Если ланкийская виза оформлялась самостоятельно в электронном виде, то за нее россиянам нужно было заплатить 35 долларов, а если по прилету в аэропорту - то 40 долларов.

"Визовые послабления всегда способствуют привлечению туристов, это обычная практика", - отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Бесплатный въезд позволит семье из четырех человек сэкономить от 140 долларов.

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Кроме того, снижают цены и отели. Сейчас стоимость проживания в них ниже, чем в прошлом году, по некоторым спецпредложениям - на 50 процентов. Это уже подстегнуло спрос, отмечают туроператоры.

Такие меры могут привлечь и самостоятельных туристов, которым стало сложнее добираться на остров. Компания "Аэрофлот" отменила прямые рейсы из Москвы в столицу Шри-Ланки - Коломбо. Это связано с низким спросом на авиаперевозки по этому маршруту летом, так как туристский сезон на Шри-Ланке начинается с октября, поясняет Дмитрий Горин.

Сейчас стоимость недельного тура в сентябре на двоих человек с вылетом из Москвы в среднем начинается от 70 тысяч рублей.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Экономика Туризм
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