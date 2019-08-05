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Рубрика: Спорт

Спасение на Балтике

Россиянки в Калининграде одержали волевую победу над Кореей и завоевали путевку на Олимпиаду
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
Женская сборная России первой из наших команд по игровым видам завоевала путевку на Олимпиаду-2020 в японском Токио. Произошло это на домашнем мировом квалификационном турнире в Калининграде при крайне драматичных обстоятельствах.
Нападение - сильная сторона нашей команды, а вот прием у россиянок традиционно хромает. Фото: РИА Новости. Нападение - сильная сторона нашей команды, а вот прием у россиянок традиционно хромает. Фото: РИА Новости.
Нападение - сильная сторона нашей команды, а вот прием у россиянок традиционно хромает. Фото: РИА Новости.

В решающем матче группы "Е" россиянки встречались с Кореей. В концовке третьей партии перед нашей командой замаячила перспектива остаться ни с чем - 0:2 по сетам, 18:22 по мячам и в случае казавшегося уже неминуемым поражения дальнейшая борьба за путевку в Токио на континентальной квалификации в январе будущего года при жесточайшей конкуренции.

В концовке третьего сета на подаче лидера сборной - столичной динамовки Наталии Гончаровой наша команда сумела взять шесть очков подряд

В самый критический момент встречи произошло невероятное. Россиянки выиграли семь мячей подряд, затем легко взяли и четвертую партию, а на тай-брейке сумели еще раз спастись с промежуточного результата 9:11. Итоговый счет матча в пользу хозяек площадки - 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Фото: AP/Joan Monfort
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В целом игра получилась разделенной на две части, совершенно не похожих друг на друга. До волшебного "камбэка" россиянки атаковали с низким процентом эффективности, никак не могли наладить прием, соперницы же отлично действовали в защите и большинство атак строили через своего лидера Ким Ен Гун, то и дело легко обыгрывавшую наш блок.

Наша погоня стартовала на подаче лидера сборной Наталии Гончаровой, которая до этого успела поучаствовать в коллективном спасении мяча в защите. Четыре подряд очка выиграла блокирующая Ирина Фетисова. Приунывшие было наши болельщики завелись с пол-оборота, семь тысяч зрителей на переполненных трибунах Дворца спорта "Янтарный" погнали команду вперед, создавая колоссальную поддержку.

Дальше начала ошибаться дотоле безупречная Ким Ен Гун, занервничал итальянский наставник кореянок Стефано Лаварини, который до этого целенаправленно брал тайм-ауты, чтобы сбить отдельные порывы нашей сборной.

В четвертой партии азиатки практически не сопротивлялись, а их попытка взять тай-брейк силами чуть отдохнувших лидеров все же не удалась.

У победительниц лучшим бомбардиром стала Наталия Гончарова (20 очков), отметим 17 мячей Ирины Королевой и 14 результативных действий (из них восемь - на блоке) Ирины Фетисовой. Именно эти три игрока планово пропускали Лигу наций, чтобы отдохнувшими и во всеоружии подойти к более важным турнирам марафонского сезона сборных.

Фото: VI Images/Getty Images
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- В третьем сете на площадке и во время тренерских перерывов мы говорили друг другу, что поражение 0:3 будет настоящим позором, - призналась Гончарова. - Я не запомнила, с какого конкретно счета на табло начался наш рывок. Главное, что мы успели вовремя собраться. В первом и втором сетах очень много нервничали, у меня у самой мало что получалось. Затем все-таки добились тай-брейка, а это всегда лотерея "пятьдесят на пятьдесят". Здесь снова хорошо провели концовку партии!

Вот мнение президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко: "Первые два сета команда играла под грузом психологического перенапряжения. Благо ход матча все-таки удалось переломить. На европейской квалификации в январе нам было бы гораздо сложнее выполнить задачу. Конечно, проблем в игре команды много, их надо устранить до стартующего 23 августа чемпионата Европы".

Кроме России в мировой квалификации путевки на летние Игры-2020 в Токио добыли команды Китая, Бразилии, США, Сербии и Италии. На этой неделе - мужской отбор.

Спорт Волейбол Олимпиада-2020
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