Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк с 6 августа начинает выдавать ипотеку со сниженными процентными ставками. По новым условиям взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке можно будет по ставке от 7,6 процента годовых. Кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке будут выдаваться по ставке от 9,1 процента.

Снижение ставок составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов, уточняется в сообщении пресс-службы банка.

Кроме того, Сбербанк увеличил скидку на ипотечный кредит для участников зарплатного проекта. Теперь она составит 0,5 процента против 0,3 процента, действовавших ранее.

Еще раньше более дешевую ипотеку начал выдавать банк ВТБ. Ставки были снижены с 1 августа в среднем на 0,5 процентных пункта.

По данным ЦБ, с января по июнь 2019 года российские банки выдали 575,5 тысячи ипотечных кредитов на 1,26 триллиона рублей. Годом ранее за этот же период показатели были выше: 663 тысячи кредитов на 1,3 триллиона рублей. По мнению экспертов, одним из главных факторов, негативно повлиявшим на ипотечный рынок, стал рост ставок по кредитам в начале 2019 года.