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05.08.2019 17:25
Рубрика: В мире

Сергей Полунин станцевал на возобновленном фестивале в Нерви

Текст: Анна Галайда
Искусство после 20-летнего перерыва возвращается в Нерви - некогда знаменитый курорт лигурийского побережья. Оно призвано вернуть энергию променадам с потрясающими морскими закатами, элегантным ресторанам прямо у кромки моря и роскошным паркам.
Фото: Предоставлено Международным фестивалем в Нерви Фото: Предоставлено Международным фестивалем в Нерви
Фото: Предоставлено Международным фестивалем в Нерви

Международный балетный фестиваль в Нерви возник в 1955 году на волне бурного роста послевоенной экономики и театрального энтузиазма. В Зальцбурге царили опера и классическая музыка, в Экс-ан-Провансе - драма, Нерви выбрал для себя балет - вероятно, памятуя о том, что некогда именно в Италии родилось понятие профессионального театрального танца. Да и что лучше отвечало представлениям о dolce vita, как не спектакли все еще царивших в Европе постдягилевских балетных компаний с их компактными пересказами классических постановок и роковыми красавицами-балеринами? Благодаря этому скромное курортное местечко недалеко от Генуи, в наши дни уже втянутое в большую городскую агломерацию, почти полвека оставалось местом сбора самых выдающихся танцовщиков и слетавшихся на их выступления балетоманов.

Фото: пресс-служба "Русских сезонов".
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Небольшая открытая сцена, перед которой прямо на траве расставляли кресла для зрителей, приспосабливалась и под гала-концерты, и под спектакли - здесь выступали и "Балет ХХ века" Мориса Бежара, и даже Большой театр. Иветт Шовире, Алисия Алонсо, Серж Лифарь, Марго Фонтейн, Морис Бежар, Карла Фраччи, Паоло Бортолуцци - в Нерви видели всех персонажей балетной энциклопедии ХХ века, включая советских танцовщиков Майю Плисецкую, Екатерину Максимову, Владимира Васильева, Владимира Тихонова. Из Нерви и знаменитая совместная фотосессия Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна - Марио Порчиле, настоящий демиург этого фестиваля, оказался одним из первых импресарио, кто сразу же после "прыжка к свободе" предложил контракт беглецу из СССР.

Связать те времена с нынешними призвана книга Франчески Кампонеро "Звезды танца под небом Нерви", презентация которой прошла в день закрытия фестиваля. Идея его возобновления возникла у муниципалитета Генуи после успеха прошлогоднего фестиваля цветов Euroflora, продемонстрировавшего красоту и привлекательность парков и вилл этого места. Воплотить ее сегодня - задача, вероятно, не менее сложная, чем в послевоенное время. Балет на своей родине в последние десятилетия потерял просвещенного зрителя и заинтересованных спонсоров, постоянные профессиональные труппы сохранились только в четырех театрах страны - миланской Ла Скале, римском Театро дель Опера, неаполитанском Сан Карло и театре Массимо в Палермо. Генуэзский Карло Феличе, театр с международной репутацией, выпуская ежегодно около десятка оперных постановок, показывает всего три-четыре хореографические программы, выписывая для этого гастролеров (в будущем сезоне предусмотрена только одна программа, причем это спектакль петербургского Балета на льду).

В афише возобновленного Международного фестиваля в Нерви, который проходил весь июль, - тринадцать событий, из них только четыре были балетными, остальные вечера отдали джазу, этномузыке, эстраде, заручившись участием таких звезд, как Эмир Кустурица, Алессандро Прециози и поп-трио Il Volo. Для фестиваля выбрали новое место - сцену установили почти над морем перед исторической виллой Гримальди-Фассио XVI века, заняв зеленую террасу между ними зрительскими рядами, вмещающими 3200 мест.

Балетная часть фестиваля включала шоу-выступление всемирно популярного мужского Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, специализирующегося на пародировании шедевров классического репертуара, и оригинал - картину "Тени" из "Баядерки" в исполнении Токио-балета, первоклассной классической компании. Итальянский балет представляли Сабрина Браццо и Андреа Вольпинтеста.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Особой гордостью фестиваля стал приезд Сергея Полунина с новой сольной программой "Sacre", премьера которой состоялась весной в Москве. Не слишком выигрышная в академическом концертном зале, постановка идеально вписывается в фестивальный формат. Она состоит из двух контрастных частей - "Фальшивой улыбки" Росса Фредди Рея и "Sacre" Юки Оиши. Первый балет на аранжированную балканскую музыку в легкой форме обыгрывает вечную тему актера-клоуна-шута, особенно органичную на родине комедии дель’арте. Второй спектакль вдохновлен образом Нижинского, называвшего себя в дневниках "клоуном Божьим". Звучащая в фортепианном переложении "Весна священная" Стравинского становится поводом для воспроизведения па, отсылающих к Петрушке, Фавну, Избраннице. Это не только образы Нижинского, но и сложившийся в современном хореографическом искусстве способ воспроизведения его судьбы. Он был сформулирован Бежаром и Ноймайером, но Полунину вместо великих подлинников достался простодушный дайджест Юки Оиши. Войти с таким спектаклем в пантеон великих невозможно, зато можно вызвать энтузиазм у огромного числа зрителей, попавших на балет впервые.

Судя по заполненному залу, у фестиваля на лигурийском побережье большие перспективы. В следующем году ему намерены вернуть оригинальное название - Международный балетный фестиваль в Нерви и благодаря ему собрать целую коллекцию звезд.

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