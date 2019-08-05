Школьники РФ завоевали 3 медали на международной олимпиаде по географии

В Гонконге завершилась XVI международная олимпиада школьников по географии (iGeo-2019).

Россию представляли Лада Антонова, Катарина Мечникова, Андрей Яковлев (все из Москвы) и Михаил Балабан из Саратова. Руководили нашей сборной географы из МГУ - ведущий научный сотрудник Павел Кириллов и старший научный сотрудник Никита Мозгунов.

Как рассказали в Московском университете, состязания состояли из трех туров (теория, практика и тест), причем все задания нужно было выполнить на английском языке.

Вопросы всех туров были нелегкими. Так, сначала ребята размышляли над проблемами агрогеографии и изменениями климата, землетрясений, загрязнения вод. На практике им предложили задание, связанное с картированием функций, особенностей застройки, транспортных связей небольшого городка Сайкун.

Помимо сложных олимпиадных вопросов, школьников ждали и погодные "сюрпризы". Сильная жара на несколько дней сменилась тайфуном, программа олимпиады несколько раз менялась... Но российские школьники достойно справились с заданиями. Лада Антонова завоевала золотую медаль, Катарина Мечникова и Михаил Балабан - серебряные.

Кстати, трое олимпиадников уже зачислены в студенты географического факультета МГУ. Ректор университета Виктор Садовничий поздравил их с успехом:

- Поздравляю ребят и преподавателей с этим блестящим результатом. Ребята уже стали нашими студентами. Лада Антонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан зачислены на географический факультет Московского университета.

Между тем

МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования. Университет занял 95-е место в списке по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). По качеству научно-преподавательского состава МГУ занял 174-е место, по уровню научной деятельности - 249-е, а по востребованности выпускников на рынке труда - 348-е.