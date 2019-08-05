Случайно найденный картридж с игрой для Dendy продали за полмиллиона рублей

Житель США Скотт Амос решил разобрать детские вещи на чердаке в доме родителей. К своему удивлению, среди старых вещей он нашел там картридж с игрой Kid Icarus для приставки NES, которая российским геймерам больше знакома под названием Dendy.

Man finds rare, unopened NES game in attic, sells it for $9000. https://t.co/wCDA8ElGNQ pic.twitter.com/KT6sMJ2xfQ — Kotaku (@Kotaku) 4 августа 2019 г.

Примечательно, что игра была полностью запечатана, а вместе с ней был чек, датированный 1988 годом. Никто из семьи Амоса так и не смог вспомнить, как именно она попала туда - остановились на версии, что ее купили в качестве рождественского подарка, но по каким-то причинам так и не вручили.

Изначально мужчина планировал продать уцелевшую нераскрытую копию за пару сотен долларов, но после изучения рынка игр старых консолей пришел к выводу, что обладает по сути "реликтом" для коллекционеров.

В итоге, выставив лот на аукцион, у него получилось продать Kid Icarus образца 1988 года за 9000 долларов (около 584 тысяч рублей).

Вырученные средства он планирует поровну разделить со своей сестрой и свозить семью на отдых в центр развлечений Disney World.