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Рубрика: Происшествия

СМИ: Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

В уголовном деле обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ, в результате которого было похищено более 136 миллионов рублей, появились новые фигуранты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, арестован один из предполагаемых организаторов нападения, второй подозреваемый находится в розыске.

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По словам источника агентства, под стражу взят экс-сотрудник прокуратуры Константин Жаров, в этом освободившийся из колонии. Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима в мае 2016 года, однако позднее ему сократили срок наказания. Отмечается, что силовики задержали Жарова, когда он пришел в банк, чтобы забрать полученную за участие в разбое сумму в размере 19 миллионов рублей.

Второму фигуранту уголовного дела Борису Караматову удалось скрыться от следствия. Он объявлен в розыск.

Напомним, 5 июля в Москве были задержаны сотрудники спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел", а также управления "К" службы экономической безопасности ФСБ. По данным следствия, они напали на безработного Александра Юмаранова, собиравшегося обменять на доллары 136 миллионов рублей в офисе банка "Металлург". Обвиняемыми по делу проходят восемь человек. В отношении всех подозреваемых возбудили дело по обвинению в разбое.

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