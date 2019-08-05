После серии незаконных акций в центре Москвы сразу на нескольких площадках - в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и в мессенджере Telegram - заработал интернет-проект "Сканер". Там выкладываются ссылки на страницы в социальных сетях сотрудников полиции и Росгвардии, которые принимали участие в обеспечении безопасности на несанкционированных акциях оппозиции 27 июля и 3 августа.

На главной странице говорится, что "антикоррупционный проект "Сканер" начал кампанию по деанонимизированию сотрудников спецслужб, участвовавших в силовом разгоне протестующих". Впрочем, все ссылки на профили сотрудников либо оказываются нерабочими, либо закрытыми страничками. Но это сейчас так, когда всем сотрудникам пришло указание от руководства - не афишировать свои служебные будни в соцсетях.

Изначально, когда проект заработал, несколько семей сотрудников получили угрозы в свой адрес. Создан "Сканер" по подобию скандального украинского сайта "Миротворец". Там выкладываются личные данные так называемых врагов Украины. И несколько человек, как писатель Олесь Бузина, после появления их данных на сайте "Миротворец", были убиты радикалами.

В России кроме "Сканера" в августе готовится к запуску еще один похожий по функционалу интернет-проект. Сайт под названием "Русский слон" готовит живущий в Таллине программист Александр Литреев. По его словам, это будет постоянно обновляемая база представителей силовых структур, которые избивают людей на уличных протестных акциях. "Слоны - очень интересные животные. Они одни из немногих крайне злопамятных существ на планете. Вот мы тоже будем очень злопамятными", - объясняет Литреев.

На первом этапе создатель сайта планирует выложить данные на около 100 сотрудников правоохранительных структур.

Когда проект заработал, несколько семей сотрудников получили угрозы в свой адрес

Так в Cети распространяется вирус вражды.

"Личные данные есть у всех, но до сих пор эту грань не переходили, - отметил в комментарии для "РГ" президент Российской секции Всемирной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов. - У каждого человека есть вещи, которые он не хотел бы обнародовать. Если процесс запустить, то будет игра без правил со всех сторон". Давать в обиду своих сотрудников силовики явно не станут. "Есть специальное подразделение МВД, которое призвано защищать сотрудников в связи с подобными угрозами. И, поверьте, оно уже выполняет свою работу", - сообщил генерал Жданов.