Совмин и Нацбанк Беларуси актуализировали стратегию финансового рынка

Чтобы точнее донести смысл постановления кабинета министров и Национального банка РБ, можно обратиться к сказке про Колобка, герои которой тоже решили "поскрести по сусекам". А вот Совмин и финансовый регулятор Беларуси совместно актуализировали стратегию финансового рынка страны до 2020 года, одобрив соответствующее постановление, которое и опубликовано на правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Принятие данного документа, поясняет агентство, открывает шлюзы неиспользуемого потенциала финансового рынка для развития экономики, актуализировав стратегию и план мероприятий по ее реализации до конца будущего года с учетом уже достигнутых результатов и приоритетов в развитии финрынка.

Обновленная стратегия предусматривает, в частности, развитие рынка ценных бумаг с помощью расширения законодательных возможностей для продажи акций, принадлежащих государству, включая активизацию продажи на бирже госпакетов акций, как правило, организаций, где доля государства не превышает 50%.

А вот на рынке страховых услуг запланировано стимулирование развития страхования жизни и дополнительной пенсии. Кроме того, решено расширить инвестиционные возможности и создать дополнительные условия для увеличения спроса на финансовые инструменты.

Среди опубликованных мер предусмотрено и внедрение нового инфраструктурного института - квалифицированных инвесторов, профессионально рассчитывающих и управляющих рисками. Намечено решить вопрос и об освобождении от налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от предоставления синдицированных кредитов белорусским заемщикам.

Для стимулирования и развития рынка облигаций разрабатывается порядок эмиссии и обращения новых видов облигаций. Для белорусских эмитентов и инвесторов будут создаваться условия для доступа к международному рынку капитала. Планируется также создание системы урегулирования проблемных банков. А цифровые технологии на финансовом рынке будут развивать через создание электронных площадок для торговли данными услугами и инструментами, расширение использования информационных технологий в корпоративном управлении и на рынке страховых услуг.

До будущего года предусмотрена разработка законодательства, регулирующего деятельность сервисов онлайн-заимствования, которые финансируют физических и юридических лиц. Будет продолжена работа и по совершенствованию системы защиты прав потребителей финансовых услуг.