Столичный "Спартак" и "Краснодар" узнали возможных соперников по последнему квалификационному раунду Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно. Если "красно-белые" и "быки" пробьются в следующий этап, то их там будут ждать победители пар "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия) и "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

В четырех стартовых матчах сезона "Спартак" ни разу не сумел забить с игры. Фото: Михаил Синицын.

Первой по хронологии состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Напомним: начиная с прошлого сезона в основную сетку автоматически попадают 26 команд из 32. Среди них - наши "Зенит" и "Локомотив". Оставшиеся шесть путевок разыгрываются в квалификации.

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Триумфаторы национальных первенств из стран с невысоким рейтингом УЕФА идут по "пути чемпионов". Там на кону четыре путевки. Клубы из сильных чемпионатов, не ставшими лучшими по итогам минувшего сезона, попали в "Путь представителей лиг". Там оказался "Краснодар", которому для выхода в последний раунд отбора надо пройти "Порту". Первый матч с португальцами команда Мурада Мусаева проведет 7 августа дома, ответный - на выезде 13-го числа.

В случае успеха в противостоянии с "Порту" краснодарцы окажутся в шаге от выхода в групповой этап. Это станет историческим достижением, ведь "быки" впервые в истории участвуют в Лиге чемпионов.

С "Порту" все ясно: это самый серьезный соперник, который мог выпасть "Краснодару". Не стоит недооценивать и "Истанбул" с "Олимпиакосом". Обе команды стали серебряными призерами по итогам минувшего сезона в своих странах. Знакомых имен в составах обоих клубах хватает. Особенно у "Истанбула", за который выступают Арда Туран, Робиньо, Демба Ба, и бывший защитник ФК "Москва" с московским "Динамо" Александр Епуряну. У греков же в опорной зоне играет бывший полузащитник "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо.

Отметим, что проигравшие в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Полностью пары четвертого раунда отбора ЛЧ выглядят следующим образом: "Динамо" З (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) - "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия); "Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания); ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) - "Славия" (Чехия); АПОЭЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция) / "Аякс" (Голландия); "Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо" К (Украина). Первые матчи пройдут 20/21, ответные - 27/28 августа.

Что касается "Спартака", то "красно-белым" для выхода в последний раунд квалификации Лиги Европы нужно пройти "Тун". Уже в четверг москвичи сыграют в Швейцарии, а спустя неделю - на своем домашнем стадионе.

Изначально фаворитом в этой паре выглядит российский клуб. Но у спартаковцев не самые приятные воспоминания от встреч с представителями Швейцарии. В 2013 году "красно-белые" умудрились уступить "Санкт-Галлену" и не пройти в групповой этап Лиги Европы. Самое интересное, что на выезде москвичи добились вполне приемлемого результата (1:1), а вот дома проиграли, пропустив при этом аж четыре мяча (2:4).

Даже в случае успеха в противостоянии с "Туном" спартаковцев будет ждать непростое испытание. "Брага" - четвертая команда Португалии по итогам прошлого сезона. Такой же результат, но уже в Дании, показал "Брондбю".

Не исключено, что именно от выступления в еврокубках будет зависеть судьба главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Если "красно-белые" не пройдут "Тун", почти наверняка он лишится своего поста.

Впрочем, капитан москвичей Георгий Джикия не склонен паниковать. Он уверен, что все у его команды будет хорошо.

- Болельщики волнуются перед играми с "Туном"? Мы еще даже не вылетели, а уже тревогу бьют. Спокойно! Все будет хорошо, - уверен Джикия.