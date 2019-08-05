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05.08.2019 20:56
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля

Текст: Максим Домчев

Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста.

Фото: VI Images/Getty Images
Тиль: В "Спартаке" меня видят на позиции десятого номера

По данным голландских СМИ, трансфер 21-летнего полузащитника обойдет "Спартаку" как минимум в 18 млн евро и с учетом различных бонусов может вырасти до 20 млн.

Футболист подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. Согласно данным голландских газет, зарплата Тиля в московском клубе составит около 3 млн евро в год.

В прошлом сезоне, выступая за АЗ, Тиль принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, которых записал на свой счёт 12 голов.

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