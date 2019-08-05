"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля

Очередным новичком московского "Спартака" стал голландский полузащитник клуба АЗ Гус Тиль. "Спартак" объявил о трансфере футболиста.

По данным голландских СМИ, трансфер 21-летнего полузащитника обойдет "Спартаку" как минимум в 18 млн евро и с учетом различных бонусов может вырасти до 20 млн.

Футболист подписал со "Спартаком" контракт на четыре года. Согласно данным голландских газет, зарплата Тиля в московском клубе составит около 3 млн евро в год.

В прошлом сезоне, выступая за АЗ, Тиль принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, которых записал на свой счёт 12 голов.