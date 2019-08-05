Врачи рассказали, как избежать одного из главных спутников старости

Ученые доказали, что синдром старческой астении не всегда сопутствует преклонному возрасту и его можно избежать. Проще говоря, это старческая слабость, сопровождаемая снижением физической и функциональной активности.

Результаты масштабного медицинского исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open. Австралийские ученые проанализировали это явление среди 120 тысяч человек в возрасте старше 60 лет, проживающих в 28 странах. Считается, что старческой астении сопутствуют низкая физическая активность, отсутствие энергии, медленная скорость ходьбы, потеря веса.

Ученые говорят, что с увеличением средней продолжительности жизни во всем мире гериатрические проблемы будут все более актуальны. А старческая астения неизбежно снижает качество жизни и является фактором риска для инвалидности. В то же время этот синдром остается одним из слабо изученных. Риск его возникновения увеличивают хронические заболевания - например, диабет или депрессия. Чаще страдают от этого синдрома женщины.

Наиболее простыми способами избежать старческой астении являются силовые тренировки и белковые добавки в пищу, говорят ученые. Более того, если симптомы этого заболевания уже заметны, его все равно можно обратить вспять при наличии грамотного медицинского подхода.