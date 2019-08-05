США и Австралия заявили о необходимости усилить контроль над вооружениями

США и Австралия выступают за усиление контроля над вооружениями и подписание соответствующего соглашения с расширенным числом участников. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенным Пентагоном по итогам встречи госсекретаря США Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера с их австралийскими коллегами Марисом Пейном и Линдой Рейнолдс.

"Стороны подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", - отметается в сообщении для прессы. В нем также содержится призыв к России и Китаю поддержать инициативы США в этой области. А также не исключается возможность продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанном Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение действует до 2021 года и до настоящего момента США не давали никаких намеков на то, что его действие будет продлено. Наоборот, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что это вряд ли произойдет, хотя и подчеркивал, что окончательное решение еще не принято.

Примечательно, что буквально несколько дней назад США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности - по истечении полугода с момента, когда президент Дональд Трамп заявил о начале этого процесса. Президент России Владимир Путин уже тогда отметил, что Москва ответит зеркально. В МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД отметили, что власти Соединенных Штатов сознательно длительное время работали над созданием определенной информационной атмосферы вокруг ДРСМД, чем создали вокруг договора непреодолимый кризис. А принятое в Вашингтоне решение на Смоленской площади назвали серьезнейшей ошибкой, подтверждающей взятый США курс на разрушение всех не устраивающих их международных соглашений.

Вскоре поле этого глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США хотят разместить новые ракеты средней дальности наземного базирования в Азии. Он отметил, что хотел бы рассчитывать на размещение ракет уже через несколько месяцев, однако "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается". Шеф Пентагона уточнил, что США намерены наращивать свой потенциал в регионе рано или поздно.

Где именно появятся американские вооружения, пока не ясно. Между тем министр обороны Австралии Линда Рейнолдс отметила, что Вашингтон не обращался к Канберре с подобным запросом. Данный вопрос поднимался в ходе ее встречи с главой Пентагона. "Я спросила его напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил "нет", - отметила Рейнолдс.