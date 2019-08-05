Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование

После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, запись выступления которого перед студентами в Новой Зеландии распространила пресс-служба НАТО.

По словам Столтенберга, "в течение 40 лет НАТО не действовала за пределами своей территории" (хотя тут он покривил душой, забыв о так называемых расширениях альянса, три из которых прошли еще во времена "холодной войны"), однако после распада СССР, падения Берлинской стены и прекращения существования Организации Варшавского договора многие задались вопросом, нужен ли еще Североатлантический альянс. "НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, выйти за пределы зоны, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее", - заявил Столтенберг.

Хотя, по словам генсека, НАТО не желает вмешиваться во все конфликты и хочет лишь защищать от нападения, ее действия говорят об обратном. Как ранее обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, "альянс наращивает свое военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности". "Абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО выглядят и решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония. Это, конечно, совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе", - пояснил глава российского МИД.

Лавров полагает, что руководству ведущих государств НАТО нужно пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией, и наладить контакты между военными на уровне экспертов.

Стоит напомнить, что в мае эксперты Североатлантического альянса приняли новую военную стратегию, при разработке которой исходили из нагнетаемого США и их союзниками тезиса о "российской угрозе", в том числе с точки зрения применения ядерного оружия. При этом сами США шаг за шагом предпринимают действия, которые по оценке многих экспертов ведут к растущей угрозе ядерного конфликта. В частности, буквально несколько дней назад США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, американская сторона не имеет четкой позиции и по продлению другого знакового документа - Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, хотя в Москве однозначно дали понять, что заинтересованы в его продлении на 5 лет. Наконец, США в своих военных документах не отказываются от идеи упреждающего удара, считая это элементом сдерживания.