Ученые создали ранее неизвестную и парадоксальную структуру золота

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) открыли интригующую особенность золота. При резко возрастающем давлении и параллельном повышении температуры кристаллическая структура драгоценного металла изменяется, и золото даже становится жидким.

Эксперимент показал, что золото под давлением 220 гигапаскалей (это в 2,2 миллиона раз выше атмосферного) ведет себя совершенно иначе, чем ожидалось, сообщают ученые.

Как правило, атомы золота или железа под высоким давлением располагаются компактно, их кристаллическая решетка уплотняется. Поэтому когда золото медленно сжимается под высоким давлением, атомы плотно упакованы - они располагаются в форме так называемой гранецентрированной кубической структуры.

Но при экстремально высоком давлении и очень высокой температуре структура золота перестраивается в течение нескольких наносекунд - в менее компактную кубоцентричную структуру.

"Это парадоксально, - удивился результату Ричард Бриггс, руководитель исследования, - потому что теории утверждают прямо противоположное".

Удивительные парадоксы для ученых на этом не закончились. Оказалось, если увеличить давление еще больше, золото начнет плавиться, причем без какого-либо повышения температуры. "Наблюдение за жидким золотом, находящимся под давлением 330 гигапаскалей (такое давление в ядре Земли), поразительно, - говорит Бриггс. - До сих пор в жидком золоте наблюдалось давление максимум в 30 гигапаскалей".

Структура золота зависит не только от давления и температуры, но и от того, насколько быстро изменяются эти параметры. Если это происходит очень быстро, драгоценный металл ведет себя иначе, чем предполагалось в теории. Бриггс не исключает, что в шоковых для материала условиях могут возникать совершенно новые химические соединения, что приведет к разработке новых материалов, пишет Scinexx.