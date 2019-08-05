Тиль: В "Спартаке" меня видят на позиции десятого номера

Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.

- "Спартак" - это топ-клуб, с огромной армией болельщиков и богатой историей, - рассказал Тиль изданию De Telegraaf. - Он конкурирует с таки клубами как "Зенит", Динамо", ЦСКА и "Локомотив. Здесь все очень хорошо организовано, а амбициозность клуба меня привлекает.

Тиль также рассказал и о финансовых условиях контракта со "Спартаком". По данным СМИ, ежегодная зарплата игрока в московском клубе составит три миллиона евро.

- Каждый футболист стремится к максимуму в своем клубе, но потом возникает момент, когда тебе предоставляется огромная возможность перейти туда, где ты можешь значительно увеличить свое мастерство и финансовое положение, - сказал Тиль. - "Спартак" предложил мне все условия для роста. Надеюсь, я смогу помочь команде в достижении поставленных целей.

Тиль рассказал на какой позиции его хотят видеть в составе "Спартака":

- В клубе меня видят на позиции десятого номера. Сотрудники клуба изучили меня через тренеров в Нидерландах, имеющих связи в России - Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий. Главный тренер "Спартака посмотрел матчи АЗ.