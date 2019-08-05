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05.08.2019 19:50
Рубрика: В мире

Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп назвал резкое падение курса юаня "валютной манипуляцией" властей Китая и спрогнозировал из-за этого ослабление экономики КНР. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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"Китай опустил стоимость своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютной манипуляцией". Федеральный резерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!" - отметил Трамп.

Напомним, ранее Народный банк Китая снизил курс национальной валюты до 6,9225 юаня за доллар. Это минимум в валютной паре с 3 декабря 2018 года. Эксперты отмечают, что для юаня нынешнее падение стало самым сильным с августа 2015 года.

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Еще более примечательно то, что пара пробила уровень 7 юаней за доллар - тщательно оберегаемую "крепость", которая ранее выстояла все этапы торговых войн с США. Переход через этот порог стал спусковым крючком для волны спекуляций на тему того, что Китай перешел к использованию национальной валюты в качестве оружия в торговых войнах, говорится в обзоре.

Прежде Пекин не позволял курсу преодолеть отметку в 7 юаней за доллар, чтобы не спровоцировать отток капитала.

Председатель Народного банка Китая И Ган заверил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне.

В мире США Торговые войны
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