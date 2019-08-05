Новости

Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня 19:50
Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14" 19:49
Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние 19:41
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса 19:21
За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть 19:05
Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов 19:00
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе 18:57
Российские прыгуны в воду взяли серебро в командных соревнованиях ЧЕ 18:52
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага 18:46
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18:45
Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября 18:30
Путин посетит "Школу" в "Сириусе" 18:26
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями 18:25
Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе 18:21
Иранский танк перегрелся во время "Танкового биатлона" 18:19
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына 18:05
В Саратове вынесли приговор экс-полицейскому, сбившему ребенка 18:03
Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети 18:01
Врачи рассказали, как избежать одного из главных спутников старости 18:00
Новая Kia Optima GT растеряет моторы, но получит полный привод 18:00
В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек 17:55
Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации 17:45
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми 17:42
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит" 17:41
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 18:46
Рубрика: В мире

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Текст: Юрий Когалов

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей станице в Facebook некий Давид Пластер.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети

По его словам, группа туристов из Украины, увидев российский триколор, попросила администрацию отеля убрать его, но получила отказ. Еще больше они оскорбились, когда аниматоры начали исполнять русские военные песни в рамках продолжавшегося тематического вечера русской кухни (чем им не угодила "Катюша", с которой советские солдаты прошли всю Великую Отечественную войну, непонятно). А при попытке сменить отель, получили ответ туроператора, что им придется выплатить штраф за изменение брони. Все это в итоге и привело к появлению в социальной сети поста разгневанного украинца, на которого тут же обрушилась критика других пользователей.

"Люди приехали в чужую страну, и там указывают, какой флаг должен висеть, а какой нет!?" - написал один из них. "Боже мой, какой позор для моей страны", - прокомментировал ситуацию другой, добавив, что из-за таких личностей и создается негативный образ Украины.

Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей

"Негативное воздействие на пищеварительный тракт отдельных патриотов Украины российского триколора доказано этим постом. Остался за кадром вопрос, есть ли какие негативные симптомы при виде флагов Франции, Нидерландов, Сербии, Словакии, Словении, Чехии? Стоит ли законодательно запретить на Украине сочетание белого, синего и красного. Вопросы, вопросы", - отметил третий.

"Когда едите на отдых в другие страны, оставляйте свои политические убеждения дома..." - заметила еще одна пользовательница соцсети.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек