Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей станице в Facebook некий Давид Пластер.

По его словам, группа туристов из Украины, увидев российский триколор, попросила администрацию отеля убрать его, но получила отказ. Еще больше они оскорбились, когда аниматоры начали исполнять русские военные песни в рамках продолжавшегося тематического вечера русской кухни (чем им не угодила "Катюша", с которой советские солдаты прошли всю Великую Отечественную войну, непонятно). А при попытке сменить отель, получили ответ туроператора, что им придется выплатить штраф за изменение брони. Все это в итоге и привело к появлению в социальной сети поста разгневанного украинца, на которого тут же обрушилась критика других пользователей.

"Люди приехали в чужую страну, и там указывают, какой флаг должен висеть, а какой нет!?" - написал один из них. "Боже мой, какой позор для моей страны", - прокомментировал ситуацию другой, добавив, что из-за таких личностей и создается негативный образ Украины.

"Негативное воздействие на пищеварительный тракт отдельных патриотов Украины российского триколора доказано этим постом. Остался за кадром вопрос, есть ли какие негативные симптомы при виде флагов Франции, Нидерландов, Сербии, Словакии, Словении, Чехии? Стоит ли законодательно запретить на Украине сочетание белого, синего и красного. Вопросы, вопросы", - отметил третий.

"Когда едите на отдых в другие страны, оставляйте свои политические убеждения дома..." - заметила еще одна пользовательница соцсети.