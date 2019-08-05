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05.08.2019 21:51
Рубрика: Общество

Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

Текст: Олег Усков
Певец, композитор и кинокомпозитор, народный артист Российской Федерации Сергей Владимирович Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни в Москве.
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Первой печальную новость сообщила в своем Instagram коллега и близкий друг Березина Лариса Рубальская.

"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор. Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", - написала Лариса Алексеевна.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - говорится в некрологе.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. Окончил институт легкой промышленности. Играл джаз, и на эстраде впервые появился, аккомпанируя Марку Бернесу. В 1973-м начал работать в одном из известных советских ВИА - легендарных "Самоцветах" Юрия Маликова. Откуда через два года ушел с частью музыкантов, создав вскоре не менее легендарное "Пламя".

На слова Ларисы Рубальской им написаны десятки песен, ставших огромными шлягерами "На два дня", "Давайте, Люся, потанцуем", "А быть могло совсем не так".

Каждому советскому человеку известны песни Березина "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу".

Песни Березина исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Михаил Шуфутинский, Екатерина Семенова, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Александр Серов, другие.

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