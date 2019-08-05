В Абхазии во время шторма утонул турист из России

В абхазском городе Гагра во время шторма утонул российский турист, передает "Интерфакс".

"Россиянин был без сознания, его доставили в городскую больницу, однако позже он скончался", - подтвердил глава пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Известно, что в этот день в море был четырехбалльный шторм, и что в это же время волной в море унесло 19-летнего местного жителя.

"При таком шторме высота волн может достигать трех и более метров. При такой волне поиски на воде с помощью спасательных катеров практически невозможны", - уточнил Ломия.