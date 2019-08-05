В Берлине прокомментировали слова Порошенко об авторах Минских соглашений

В Берлине опровергли слова экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что Минские соглашения написал лично он при участии лишь канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как заявили в пресс-службе правительства Германии, этот документ стал итогом работы всех сторон.

"Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами. Пакет мер по реализации Минских соглашений, подписанный 12 февраля 2015 года, был поддержан президентом Российской Федерации, президентом Украины, президентом Французской Республики и федеральным канцлером Федеративной Республики Германия в совместной декларации в тот же день. СБ ООН одобрил пакет 17 февраля 2015 года", - цитирует РИА Новости.

Также отмечается, что Берлин поддерживает полное выполнение всех достигнутых договоренностей, в том числе установление долгосрочного перемирия и вывод тяжелых вооружений с линии соприкосновения.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что написал текст Минских соглашений вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина).

Именно эти договоренности в Донецке и Луганске считают единственным планом урегулирования ситуации на востоке Украины. "Мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (глава ЛНР) в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на Комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", - заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

Киев же с подачи Запада затягивает с их выполнением. "Нужно признать, что и западные партнеры, вместо того чтобы побуждать Киев к выполнению взятых на себя обязательств, все последние пять лет по сути потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации Минских соглашений. Фактически закрыли глаза и на такие позорные стороны украинской действительности, как возрождение неонацизма, принудительное ограничение сферы использования русского языка, гонения на независимые СМИ, инспирированные киевскими властями притеснения канонической Украинской православной церкви и ее прихожан", - отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.