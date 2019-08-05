В Египте впервые с 1922 года приступили к реставрации саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысяч лет назад и умершего в 18-летнем возрасте. Около 100 лет назад его практически не тронутая гробница KV62 в Долине Царей, обнаруженная Говардом Картером, стала сенсацией в научном мире и вызвала колоссальный интерес к истории Древнего Египта.

Этот саркофаг, который сильно пострадал от влаги в начале июля был перевезен из гробницы Тутанхамона в долине Царей в Луксоре и доставлен в Каир. Как отмечает Los Angeles Times со ссылкой на западных археологов, саркофаг находится в "очень плохом состоянии", у него появилось большое количество трещин в позолоте. По словам главы министерства по делам древностей Египта Халеда аль-Анани, восстановительные работы продлятся около 8 месяцев. Потом саркофаг выставят в Египетском музее вместе с другими сокровищами из гробницы.

В конце июля позолоченную скульптуру головы фараона Тутанхамона продали на аукционе Christie s за 6 миллионов долларов. Как сообщает The Daily Beast, продажа головы в натуральную величину была удивительным событием, поскольку предмет находился в центре судебного иска. Ведь не было доказательств того, что он законно покинул Египет. Тем не менее, Christie s выставил скульптуру на продажу, позволив продавцу и покупателю остаться анонимными.