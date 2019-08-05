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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе в Хабаровском крае пройдут сильные дожди, возможны подтопления территорий. На юго-востоке Западной Сибири - до плюс 33 градусов и даже выше. В центре России тепла не ожидается до четверга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Погодный сценарий обеспечивает сейчас прикаспийский циклон, который, вливаясь в общую циклоническую систему над Уралом, удержит холодную погоду в центре России в первой половине наступившей недели. При этом особых дождей не ожидается.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Москве неделя начнется опять с прохладной погоды: В понедельник максимум плюс 13-15 и небольшой дождь. Во вторник до плюс 18 градусов. С 7 по 11 августа ночью 9-14 градусов, а днем 21-24 градуса. Возможны кратковременные дожди.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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С сильного дождя начнется неделя в Архангельской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. При этом на юге - по побережью Черного моря - до плюс 29 градусов. Температура воды в море у берегов Алушты 24 градуса, у Ялты, Евпатории, Анапы, Туапсе - 25 градусов, Сочи, Геленджика - 26 градусов.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - в начале недели плюс 10-15 градусов, к середине недели потеплеет до плюс 19 градусов. В Поволжье в первой половине недели тоже прохладно - всего 13-18 градусов. Даже на юге Поволжья только около плюс градусов.

На Урале прекратятся дожди, в понедельник будет до плюс 26 градусов, но к середине недели похолодает до плюс 17-22 градусов. На юге Западной Сибири тепло - до плюс 26 градусов, кратковременные дожди с грозами.

На юго-востоке Западной Сибири - Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - до плюс 33 градусов. В Алтайском крае местами до плюс 36 градусов. В Красноярском крае до 32 градусов.

Фото: iStock
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Неблагоприятные погодные условия сохранятся на юге Дальнего Востока. 5 и 6 августа в центральных районах Хабаровского края сильные дожди, возможны подтопления территорий.

В Гидрометцентре также отметили, что ушедший июль оказался холоднее июня. За 129 лет регулярных метеонаблюдений в России такая холодная середина лета случилась в двадцатый раз. Иными словами, аномальное похолодание приходит летом примерно один раз в 6-7 лет. В XXI веке это произошло во второй раз. До этого холодной "макушка" лета была в 2013 году.

Холод достался не только жителям европейской территории. Месяц оказался холодным также на востоке Якутии и на большей части Хабаровского края. Зато в Ямало-Ненецком округе, на Чукотке и на большей части Красноярского края погода баловала теплом, а порой и жарой. Здесь местами воздух прогревался до новых максимальных значений.

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