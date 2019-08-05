Ситуация с лесными пожарами требует пересмотра системы борьбы с ними и анализа правоприменительной практики. Об этом заявили участники специального совещания на эту тему, которое прошло в Госдуме.

Как подчеркнул вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, реформа в данной сфере должна коснуться распределения полномочий власти, совершенствования системы лесничества, учета лесного хозяйства и качества прогнозирования. Парламентарий также назвал необходимым провести анализ правоприменительной практики. Еще в прошлом году Госдума приняла закон, позволяющий расширять лесные просеки до ста метров, однако этой нормой не воспользовались. "Можно выдавать разрешения на вырубку леса как раз под просеки, а не гнаться за прибылью, выдавая разрешения на участки с дорогими породами дерева", - заявил Неверов.

Ранее на эту тему в разговоре с журналистами высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, в приоритетном порядке предоставляли лесные участки именно для расширения просек.

Секретарь Генерального совета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак согласен, что необходимо провести реформу системы борьбы с лесными пожарами - в частности, усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров, ведь регионы с этим не справляются. Нужно также изменить подход к финансированию. При этом, по его словам, изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления. "Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции "Единой России" в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством", - заверил секретарь Генсовета партии. Он также заявил, что для своевременного обнаружения пожаров необходимо создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг. Нужно осуществить и переход на цифровую модель учета лесного хозяйства. Минприроды должно с помощью современных технологий собирать и обрабатывать в единой системе информацию о лесохозяйственных мероприятиях, лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, электронных торгах и восстановлении лесов.

Вместе с тем требуется усиление работы правоохранительных органов по борьбе с "черными лесорубами". Нередко причиной пожаров являются не природные факторы, а именно их "деятельность", но граждане часто "не сообщают о преступниках, поскольку боятся их".

Еще одно предложение - устранение кадрового дефицита штатных лесников, "хотя бы на участках с высоким классом опасности". В России на каждого лесного работника приходится до 80 тысяч гектаров "подведомственной территории", что "априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом", считает Турчак. Минприроды следует проработать этот вопрос, считает секретарь Генсовета "Единой России".

Глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил всесторонне проанализировать действующие меры административной и уголовно-правовой защиты лесных насаждений. Нужно оценить не только причины возгораний, но и достаточность принимаемых мер по их предупреждению, эффективность межведомственного взаимодействия, своевременность выполнения мероприятий по тушению. По его словам, в 2018 году за умышленные поджоги лесов были осуждены всего 6 человек, из них только трое - к реальному лишению свободы. Это свидетельствует о недостаточной эффективности законодательных норм и пробелах в области правоприменения, считает парламентарий.