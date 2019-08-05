В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса

Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как пишет The Guardian, об этом проинформировал министр внутренних дел страны Амит Шах.

Обращаясь к членам парламента, он заявил, что "устройство штата должно быть реорганизовано". При этом он продемонстрировал депутатам постановление, уже подписанное президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. С учетом того, что правящая Индийская народная партия имеет большинство в нижней палате парламента, принимаемые властями решения обычно получают одобрение законодателей без особых проволочек.

По словам Шаха, правительство намерено разделить штат на две союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх (по конституции, они будут иметь меньше прав, чем штаты). В настоящее время главный закон страны наделяет Джамму и Кашмир особым автономным статусом, принятые центральным правительством законы должны быть одобрены местной ассамблеей, штат имеет собственный флаг, а жители других регионов не могут приобретать землю в Кашмире.

Оппозиция уже раскритиковала планы Дели, а региональные партии из Джамму и Кашмира назвали попытку отменить эту статью агрессией против народа.

Чтобы не допустить беспорядков, власти начали переброску контингента из 8 тысяч военнослужащих в Джамму и Кашмир в дополнение к тем 35 тысячам, что уже развернуты в этом штате.

Напомним, территория Джамму и Кашмир стала предметом спора между Индией и Пакистаном еще в 1947 году, когда бывшие британские колонии получили независимость. Они были разделены по религиозному признаку. Предполагалось, что Джамму и Кашмир, где мусульмане составляют большинство населения, станет частью Пакистана, однако тогдашний правитель предпочел уйти под руку Дели, что привело к многолетнему конфликту между двумя странами.