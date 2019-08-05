Новости

Первые в России гонки на дрезинах прошли в Екатеринбурге 13:49
Видео: наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в свою дочь 13:48
Роскомнадзор требует закрыть доступ к 33 сайтам с контентом телеканалов 13:42
Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением 13:40
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 70 тысяч банковских клиентов 13:38
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса 13:38
Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля 13:28
Витебская земля хранит живописное наследие Ильи Репина 13:27
В Карелии один охотник убил другого, приняв за кабана 13:26
На конкурсе "Московские мастера" назвали лучших психологов 13:25
Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол 13:22
Ник Кейв рассказал, когда выйдет новый альбом группы Grinderman 13:22
Уральские таможенники задержали на рейсе в Китай старинную скрипку 13:20
Фанаты собрали на новый альбом "Аквариума" два миллиона рублей 13:12
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты 13:10
Житель Германии попытался вывезти из Калининграда награды Третьего рейха 13:09
Правомерно ли требование заплатить штраф за потерю номерка в гардеробе 13:07
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео 13:05
Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander 13:04
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть 12:59
Экс-проректора Белгородского госуниверситета обнаружили мертвым 12:56
Дядя Федор, Матроскин и Шарик собирают группу в новом "Простоквашине" 12:50
Имущественный комитет Петербурга откроет районные агентства 12:48
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 12:45
В Сочи туристы сняли на видео мощный смерч 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 13:38
Рубрика: В мире

В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса

Текст: Юрий Когалов

Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как пишет The Guardian, об этом проинформировал министр внутренних дел страны Амит Шах.

Обращаясь к членам парламента, он заявил, что "устройство штата должно быть реорганизовано". При этом он продемонстрировал депутатам постановление, уже подписанное президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. С учетом того, что правящая Индийская народная партия имеет большинство в нижней палате парламента, принимаемые властями решения обычно получают одобрение законодателей без особых проволочек.

Фото: Guy Martin / wikimedia.org
Кто в Кашмире всех сильнее: сравнение вооруженных сил Индии и Пакистана

По словам Шаха, правительство намерено разделить штат на две союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх (по конституции, они будут иметь меньше прав, чем штаты). В настоящее время главный закон страны наделяет Джамму и Кашмир особым автономным статусом, принятые центральным правительством законы должны быть одобрены местной ассамблеей, штат имеет собственный флаг, а жители других регионов не могут приобретать землю в Кашмире.

Оппозиция уже раскритиковала планы Дели, а региональные партии из Джамму и Кашмира назвали попытку отменить эту статью агрессией против народа.

Чтобы не допустить беспорядков, власти начали переброску контингента из 8 тысяч военнослужащих в Джамму и Кашмир в дополнение к тем 35 тысячам, что уже развернуты в этом штате.

Напомним, территория Джамму и Кашмир стала предметом спора между Индией и Пакистаном еще в 1947 году, когда бывшие британские колонии получили независимость. Они были разделены по религиозному признаку. Предполагалось, что Джамму и Кашмир, где мусульмане составляют большинство населения, станет частью Пакистана, однако тогдашний правитель предпочел уйти под руку Дели, что привело к многолетнему конфликту между двумя странами.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19