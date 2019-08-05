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05.08.2019 14:26
Рубрика: В мире

В Киргизии спасатели обнаружили тело российского альпиниста

Текст: Юрий Когалов

В Киргизии спасатели нашли тело российского альпиниста, пропавшего более недели назад при восхождении на пик Ленина, высота которого 7134 метра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС страны.

Архангельский альпинист погиб в горах Таджикистана

27 июля он перестал выходить на связь. На поиски 45-летнего россиянина, имя которого не раскрывается, была отправлена спасательная команда, также был задействован вертолет. Несколько дней назад удалось найти его сумку с визиткой, что позволило сузить район поисков. Тело альпиниста в итоге было обнаружено на высоте 6,2 тысячи метров над уровнем моря. В настоящее время его пытаются доставить в базовый лагерь.

Напомним, пик Ленина является одной высочайших вершин на территории  бывших советских республик. Впервые он был покорен в 1928 году, в настоящее время на вершину проложено 16 альпинистских маршрутов.
 

В мире экс-СССР Киргизия
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