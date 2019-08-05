В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки Тейт Модерн

Аварийные бригады на месте происшествия в галерее Тейт Модерн, Лондон 4 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Yui Mok

Полиция Лондона задержала 17-летнего подростка по подозрению в покушении на убийство. В воскресенье он перебросил шестилетнего мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн.

Ребенок упал на расположенную на уровне пятого этажа крышу основного корпуса. Состояние пострадавшего оценивается как критическое, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Скотленд-Ярда.

После происшествия, до приезда полиции подростка удерживали посетители галереи, не давая ему скрыться. По данным следователей, задержанный не был знаком с пострадавшим мальчиком. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей.

Отметим, что по итогам 2018 года лондонская галерея модернистского и современного искусства Тейт Модерн стала самой популярной достопримечательностью Великобритании, опередив Британский музей и Национальную галерею. В прошлом году Тейт Модерн посетили почти шесть миллионов человек.