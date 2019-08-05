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Рубрика: В мире

В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки Тейт Модерн

Аварийные бригады на месте происшествия в галерее Тейт Модерн, Лондон 4 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Yui Mok Аварийные бригады на месте происшествия в галерее Тейт Модерн, Лондон 4 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Yui Mok
Аварийные бригады на месте происшествия в галерее Тейт Модерн, Лондон 4 августа 2019 г. Фото: AP Photo/Yui Mok

Полиция Лондона задержала 17-летнего подростка по подозрению в покушении на убийство. В воскресенье он перебросил шестилетнего мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, расположенной под крышей галереи Тейт Модерн.

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Ребенок упал на расположенную на уровне пятого этажа крышу основного корпуса. Состояние пострадавшего оценивается как критическое, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Скотленд-Ярда.

После происшествия, до приезда полиции подростка удерживали посетители галереи, не давая ему скрыться. По данным следователей, задержанный не был знаком с пострадавшим мальчиком. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей.

Отметим, что по итогам 2018 года лондонская галерея модернистского и современного искусства Тейт Модерн стала самой популярной достопримечательностью Великобритании, опередив Британский музей и Национальную галерею. В прошлом году Тейт Модерн посетили почти шесть миллионов человек.

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