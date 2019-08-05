Сеченовский университет открывает первый в России Учебный демонстрационный центр оборудования, технологий цифровой маркировки и оборота маркированных лекарственных препаратов. Все это на базе Института трансляционной медицины и биотехнологии вуза.

Почему этот проект имеет стратегически важное значение? С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка лекарств. В новых условиях работы фарминдустрии Учебный демонстрационный центр станет ключевой образовательной площадкой: будет готовить фармацевтов для эффективной работы в среде цифровой маркировки. Разработаны программы повышения квалификации и прохождение интенсивной практики на самом передовом оборудовании.

- Уверен, что практические навыки работы на оборудовании для маркировки и оборота маркированных лекарственных средств, полученные в Учебном демонстрационном центре Track & Trace Сеченовского университета, обеспечат готовность сотрудников к выполнению этих операций в привычном рабочем режиме, а участники оборота, направившие своих сотрудников на практическое обучение в Центр, получат весомое конкурентное преимущество,- говорит директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Вадим Тарасов.

Обучение будет проводиться совместно с Независимым центром компетенций в области цифровой маркировки и систем прослеживания Track & Trace Educational Center. Учебные материалы подготовлены при методологической поддержке оператора национальной маркировки - Центра развития перспективных технологий. В программе подготовки специалистов задействованы как лучшие преподаватели, так и опытные инструкторы от ведущих компаний-поставщиков оборудования и технологий для маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.