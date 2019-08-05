Уровень финансовой грамотности на селе очень низкий, показывают исследования. И чтобы люди здесь не попадали в долговые ямы, Минфин России решил провести серию сельских фестивалей финграмотности.

Минфин - куратор проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

Для первого фестиваля выбрали деревню Сардаял в Марий Эл. До нее нужно проехать около 20 километров по проселочной дороге от нормальной трассы. Из четырех сотовых операторов здесь кое-как принимается только один. Про мобильный интернет и говорить не приходится. Таких в России немало. Весь день в школе и на открытом воздухе работали семь площадок, на которых жителей из окружающих сел эксперты обучали финансовой самообороне, правильно пользоваться пластиковыми картами (притом что банкомата в деревне обнаружить так и не удалось), как правильно продвигать товар собственного производства.

За активность каждому участнику полагалась фестивальная валюта - "денежка", которую можно было в конце дня обменять на ценный приз. Теперь у жителей появились модные холщовые сумки.

Основная ставка - на молодежь. Именно этой аудитории была посвящена чуть ли не половина образовательной программы. На одной из секций ребятам предложили подумать, какой продукт можно создать на селе, чтобы он был востребован на рынке. Подростки определили, что это будет сыр. Однако, посчитав его себестоимость, пришли к выводу, что цена его будет не менее 300 рублей за килограмм. И это еще без уплаты налогов и торговых наценок.

"Мы акцентируем их внимание на том, что нужно проводить финансовое планирование, оценивать риски, искать потенциальные возможности. И дети пытаются поставить себя на место предпринимателей", - говорит Елена Кузьмина, координатор программы повышения финграмотности из Томской области. В ее регионе навыки предпринимательства среди школьников воспитывают уже десять лет.

На фестивале работала и консультационная площадка, где сельчане могли получить необходимую финансовую консультацию. По словам Айдара Туфетулова, доктора экономических наук и руководителя межрегионального методического центра, проблема в том, что часто либо местные власти, либо федеральные не могут доходчиво объяснить про свои программы поддержки, которыми можно было бы воспользоваться. "В этой деревне, к примеру, жители не знают, что налоговый вычет можно получить по ипотеке, - говорит ученый. - Но очень часто основной проблемой налогового вычета на селе является отсутствие официального дохода".

Екатерина Лавренова, советник директора проекта по финграмотности, пояснила, что уровень знаний среди селян очень разный, и многое, конечно, зависит от экономической развитости самого региона. Однако, по ее словам, там, где минфин и минобразования находятся в связке, то и результаты совсем другие. К числу успешных Екатерина Лавренова отметила Алтайский, Ставропольский, Краснодарский края, Томскую, Калининградскую, Волгоградскую, Саратовскую области и Республику Татарстан.

Очень часто основной проблемой налогового вычета на селе является отсутствие официального дохода

А в следующем году планируется провести Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников, финал которого пройдет осенью в "Орленке". Участвовать в нем будут дети 11-16 лет.