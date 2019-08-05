В столице Аргентины остановили работу сервисов по доставке еды

Аргентинский суд временно запретил работу трех популярных в Буэнос-Айресе сервисов по курьерской доставке еды из ресторанов и кафе. Формальным поводом для вердикта стало нарушение правил местного законодательства.

В частности, курьеры не были оформлены надлежащим образом - их не включали в штат компаний, соответственно на них не распространялся ряд социальных гарантий. Например, им не полагались медстраховки. От таких сотрудников работодатели не требовали и санитарной книжки.

Более того, доставщикам, чаще всего использующим мотоциклы и велосипеды, не выдавали необходимой экипировки - шлемов и светоотражающих жилетов. А термосумки для перевозки готовых заказов не были жестко прикреплены к транспортному средству.

Недавно одна из оштрафованных фирм - Glovo - уже находилась в центре скандала. Местная журналистка опубликовала переписку попавшего в аварию курьера Glovo с сотрудником головного офиса компании. Вместо того чтобы поинтересоваться состоянием здоровья доставщика, менеджер требовал от него сообщить, в каком состоянии находится перевозимый им заказ и прислать фотографии, несмотря на то, что пострадавший писал в ответ, что не может пошевелиться и сделать необходимые снимки.