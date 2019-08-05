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Рубрика: Экономика

Дуэт на трубе

Законодательно не решен вопрос о собственности граждан на газовые коммуникации
Текст: Олег Сычев (доцент Кубанского госуниверситета)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
Жительница небольшого городка обратилась в суд с просьбой о постановке на баланс газопровода за пределами ее участка в специализированной организации. Оказалось, что ее проблема волнует в прямом смысле сотни тысяч дачников, садоводов и сельчан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шесть лет назад гражданка приобрела в собственность жилой дом с давно подведенным к земельному участку и подключенным к дому газом. Пользовалась газом хозяйка до 2018 года, пока не поступило уведомление от организации, обеспечивающей безопасность эксплуатации газовой сети. "Письмо счастья" было об отключении газа в связи с планируемой реконструкцией газопровода его собственником. По мнению газовой организации, собственником газопровода был сосед, живущий через участок. Именно он якобы участвовал в его строительстве. Но ни одного подтверждения о регистрации газопровода на его имя у соседа не имеется.

Конторы - по эксплуатации и по поставке газа - перекладывали обязанности друг на друга

Тогда к суду подключилась прокуратура. И прокурором руководству газовой организации было внесено предостережение о недопустимости отключения газа. Но газовая организация не унималась и неоднократно направляла гражданке уведомление об отключении. Но уже от имени виртуального собственника газопровода.

Истица просила суд заставить поставить газопровод на баланс газовой организации. В суде сосед предложил ей купить газопровод. Собственница соглашалась, но попросила подтвердить право собственности - ведь она должна купить газопровод у настоящего собственника. Но у гражданина документов не было.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Зато местный суд, несмотря на недоказанность права собственности на газопровод соседа, отсутствие записи в реестре ЕГРН и информации в органах технадзора, вынес решение отказать хозяйке в иске, поскольку собственником газопровода, по мнению суда, является ее сосед. Либо... сама истица с соседом. Так и написано в решении суда!

К моменту, пока дело дошло до второй инстанции, случилось ЧП - газопровод был поврежден из-за ДТП и подача газа была прекращена другой организации - областной организации в сфере поставки газа.

Во второй инстанции две газовые организации - одна из них - в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, а другая - в сфере обеспечения поставок газа, перекидывали свои обязанности друг на друга. Они заявляли, что одна организация только обеспечивает безопасность эксплуатации оборудования, а другая обеспечивает только поставку газа.

Пришлось анализировать "газовое" законодательство с 1999 года. Получилось вот что. Собственником газопровода, как элемента газовых сетей, может быть только специализированная организация, получившая это право в процессе приватизации или "на ином другом законном основании". Законодатель четко установил, что границей ответственности являются границы участка гражданина. За правильное использование оборудования, которое находится на частном участке, несет ответственность гражданин, за его пределами - специализированная организация, которая и принимает на баланс все элементы газовой системы за пределами участков граждан. В некоторых случаях это может делать местная администрация.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Вышестоящий суд все-таки принял решение об отказе в удовлетворении иска собственницы. А ведь она исправно платила и платит - как за отсутствующий газ, так и по другому договору - за эксплуатацию газового оборудования. Но что ей делать дальше? Ведь скоро осень. Готовить и обогреваться будет нечем. И в похожей ситуации оказываются очень многие граждане, которые живут не в квартирах , а на дачах и в домах.

На правительственном уровне в конце 2013 года частично был решен вопрос о принадлежности газовых сетей. Постановлением (№ 1314) установлено, что исполнитель, то есть специализированная газовая организация, несет балансовую и эксплуатационную ответственность за элементы газовых сетей до границ земельного участка гражданина. Однако законодательно до сих пор так и не решена сложная проблема балансовой принадлежности газопроводов, появившихся до вступления в силу этого постановления. А это десятки и сотни километров труб и большие проблемы для простых граждан во всех регионах страны. Многие из них подают иски о принятии на баланс "своих" труб газовыми организациями. Но те отказываются - мол, содержите свои трубы сами. При этом забывают про безопасность. Ведь газопроводы - источники повышенной опасности. Но пока наши суды не спешат ответить на вопрос - так чья же у вас труба?

Экономика ЖКХ
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