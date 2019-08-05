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05.08.2019 01:43
Рубрика: В мире

Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России

В Великобритании опасаются, что подводные лодки ВМФ России могут действовать в британских территориальных водах, оставаясь невидимыми для Королевских ВМС. Речь идет о подлодках проекта 636 "Варшавянка".

Фото: Morozov Leonid/wikimedia.org
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Об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники в британских вооруженных силах. По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.

Все это источники издания считают весомым доводом в пользу увеличения финансирования ВМС страны. По их мнению, новый глава военно-морских сил Великобритании должен обеспечить надежную подводную оборону. "Русские сейчас пожинают плоды огромных вложений в исследования и новые разработки, сделанные 15-20 лет назад и позволяющие им теперь производить новый класс невероятно тихих подводных лодок", - цитирует ТАСС.

Между тем, в посольстве РФ в Великобритании уже не раз заявляли, что британские политики и военные специально пугают граждан своей страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета.

В мире Европа Великобритания
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