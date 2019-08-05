Верховный суд РФ защитил гражданина от обмана при выдаче кредита

Результаты спора заемщика и банка о том, с какой суммы кредита гражданин должен платить процент, недавно пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

Иногда бывает мало глубоко вникнуть в условия кредита. Нужно еще уметь отстоять свои интересы. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Разъяснения высокой судебной инстанции по конкретному делу могут оказаться полезными для тех граждан, которые обращаются в банк за кредитом или уже его выплачивают.

Все началось с того, что житель Курганской области попросил у банка кредит в 1 миллион 200 тысяч рублей. Банк кредит дал, но сделал это очень хитро. Банкиры из суммы кредита, что называется, "не отходя от кассы", удержали "единовременную комиссию по операциям с использованием ПК в устройствах банка в размере 20 000 рублей и 180 000 рублей - в качестве вознаграждения за сбор, обработку и техническую передачу информации, связанную с распространением на заемщика условий договора страхования".

Проще говоря, вместо миллиона двухсот тысяч заемщик получил на руки миллион, а вот возвращать кредит с очень немалым процентом, ему, судя по договору, надо было с миллиона двухсот.

Точной статистики таких удержаний с кредитов нет. Но подобные действия банка стали почти стандартом в их общении с клиентами-заемщиками.

Однако в нашем случае клиент банка оказался принципиальным. Недовольный гражданин сначала выплатил весь кредит, а потом пошел в суд с иском к банку по поводу неправильных, на его взгляд, удержаний. И победил. Судом взимание платы за перечисленные услуги банка было признано незаконным. И с банка в пользу заемщика были взысканы те самые 200 000 рублей, которые у него отняли.

Любой гражданин имеет право требовать возмещения убытков. В том числе и тех, которые он понес, погашая кредит с неправильными процентами

Но на этом наш герой не успокоился. Гражданин справедливо предположил, что банк начислял ему процент не на миллион, который он в действительности получил, а на миллион двести тысяч. Заемщик написал банкирам вежливое письмо с просьбой о перерасчете суммы долга и выдать ему новый график платежей. Получил отказ. Тогда упорный заемщик попросил суд в новом иске взыскать с банка переплаченные проценты - 332 661 рубль.

А также 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 2 тысячи - за возмещение судебных расходов и штраф за "неисполнение требований потребителя".

Банк с иском не согласился и попросил суд клиенту отказать по причине пропуска им срока исковой давности.

Но Шадринский районный суд Курганской области встал на сторону гражданина. Хотя несколько уменьшил суммы. Суд взыскал с банка в пользу истца убытки, "понесенные в связи с уплатой процентов" - 116 114 рублей, 500 рублей морального вреда, штраф, за нежелание банка добровольно пойти на встречу клиенту - 58 057 рублей, 2 тысячи возмещения судебных расходов . Всего - 176 672 тысячи рублей, плюс с банка суд взыскал госпошлину. Банк это решение оспорил. Апелляция в лице областного суда изменила решение и снизила размер убытков и штрафа до 71 291 и 35 895 рублей соответственно. Уменьшил облсуд и размер госпошлины.

Но заемщик на такой компромисс не пошел, а пошел дальше и выше - в Верховный суд РФ.

Там дело изучили и сказали, что областной суд допустил ошибки, вынося свое решение.

В материалах дела Верховный суд увидел следующую картину. Гражданин взял кредит весной 2014 года и должен был его выплачивать до весны нынешнего года. Кредит в 1 200 000 рублей банк дал под 22,9 процента годовых. Ежемесячно заемщик должен был платить 33 755 рублей. Но на руки он получил от банка всего миллион рублей. Оспорил гражданин незаконные удержания в 2015 году, но это решение банк выполнил весной 2016 года. А летом того же года заемщик полностью выплатил кредит и вот тогда пошел в суд, со своими требованиями, что дали ему миллион, а проценты брали как с миллиона двухсот.

Суд первой инстанции исходил из того, что с весны 2014 года по весну 2016 года банк "неправомерно начислял проценты на денежные средства в размере 200 000 рублей, суммы кредита, фактически не предоставленной истцу при заключении договора". Из этого райсуд сделал вывод, что "сумма процентов, исчисленных ответчиком на сумму основного долга в размере 200 000 рублей, оплаченная заемщиком, является убытками истца, понесенными им в связи с ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком". По решению райсуда размер переплаченных процентов за два года, пока гражданин гасил кредит, составил 116 114 рублей. Истец с таким подсчетом согласился.

Апелляция же прислушалась к доводам банкиров о том, что заемщик пропустил срок исковой давности. Областной суд привел в качестве своего аргумента решение пленума Верховного суда (№ 43 от 29 сентября 2015 года) . На пленуме говорилось о сроках исковой давности. Вспомнил и обзор судебной практики по делам, связанным со спорами по кредитам. И сказал, что переплаченные проценты надо взыскивать только за трехлетний период, "предшествующий подаче иска". Отсюда новая цифра - переплаченных процентов надо взыскать с банка всего на 71 291 рубль. Да и штраф также уменьшить. С таким расчетом Верховный суд не согласился и объяснил, почему.

Верховный суд начал разъяснения с Гражданского кодекса. Там в статье 15 говорится, что человек, чье право нарушено, может требовать полного возмещения убытков. Под убытками закон понимает "расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрат или повреждение имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях".

Вместо миллиона двухсот тысяч заемщик получил на руки миллион, а вот платить проценты по кредиту пришлось с миллиона двухсот тысяч рублей

В 196-й статье Гражданского кодекса сказано, что общий срок исковой давности составляет три года. А в 200-й статье того же Кодекса записано, что "течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права".

Применительно к нашему спору, сказал Верховный суд, убытки у заемщика возникли в момент уплаты каждой из сумм в счет погашения долга, поскольку каждая сумма "включала излишне начисленные проценты". Определяя размер переплаченных процентов, подчеркнул высокий суд, райсуд руководствовался представленным ответчиком условным расчетом. Но в этом расчете "отсутствуют помесячные данные о размере излишне уплаченных истцом процентов за кредит, включающий 200 000 рублей". Местный суд не сделал такой расчет. Вывод Верховного суда - решение по этому спору Курганского областного суда "нельзя признать отвечающим требованиям статей 195,198, 329 Гражданского кодекса РФ". Спор будет пересмотрен.