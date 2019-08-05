Видео: наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в свою дочь

Глава одной из бразильских преступных группировок Клаувино да Сильва, отбывающий наказание в тюрьме в Рио-де-Жанейро, попытался сбежать из-под ареста, переодевшись в свою собственную дочь. Об этом сообщает The Guardian.

Да Сильва воспользовался тем, что навестить в тюрьму его пришла 19-летняя дочка. По замыслу преступника, выйти из тюрьмы должен был уже он. Для этого он надел специальную силиконовую маску, парик и женскую одежду. Вот только нервное поведение выдало незадачливого беглеца, и его задержали охранники. Сама же дочка главаря банды должна была остаться в тюрьме вместо своего отца.

На распространенном тюремной администрацией видео можно увидеть "разоблачение" беглеца - мужчина последовательно снимает парик, маску и одежду.

Да Сильва являлся главой одной из ячеек местной преступной организации "Красная команда" - крупнейшей сети распространения наркотиков в Бразилии. Теперь его переведут в другую тюрьму с повышенными мерами безопасности.