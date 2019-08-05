Витебская земля хранит живописное наследие Ильи Репина

Всматриваясь в высокий песчаный берег Западной Двины и покрытые янтарной смолой вековые сосны в пятнадцати километрах от Витебска, несложно представить мотивы, которые сподвигли обустроить в урочище Здравнево свое первое поместье Илью Ефимовича Репина, 175-летие которого отмечают 5 августа в Союзном государстве. Искусствоведы и сегодня склонны его называть "неисчерпаемым мастером", который и спустя почти два столетия, "для истории еще не готов".

А тогда, в конце XIX века, заплатив часть гонорара за картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которую щедро оплатил российский император, художник и оформил сделку на приобретение почти ста гектар плодородной земли и хвойного леса.

Правда, здесь Репину пришлось для начала проявить свои таланты заправского архитектора и дизайнера. По воспоминаниям современников, он сам создавал эскизы усадьбы, обустроил липовую аллею и распорядился выкопать пруд. Внешне дворянское гнездо напоминало скорее местную деревянную церковь с необычной зубчатой башенкой, утверждали соседи художника.

Этот уголок белорусской земли, комментирует БЕЛТА, стал для мастера тем местом, которое он не без юмора окрестил "своим государством", где у него даже появились и аграрные заботы. Порой он вместо эскизов, отложив в сторону мольберт, садился за таблицы севооборота. "Какой простор, какая красота!" - бывало, восклицал живописец. А прямо под окнами мастерской у него возвышалась искусственная горка для позирования, которую он окрестил местным "Монбланом".

Знатоки живописи утверждают, что Репин сопоставим с французским живописцем Гюставом Курбе и немецким художником Адольфом фон Менцелем. А говоря о влиянии на Репина русской художественной школы, искусствоведы называют Александра Иванова, чью идею "сделать искусство учителем жизни" Илья Ефимович сумел не просто освоить, но и развить.

За неполные десять лет, которые провел в белорусском имении художник, он создал более 40 картин и рисунков, в том числе "Осенний букет", "Лунная ночь, "Здравнево", "Дуэль", "Надежда с псом Пегасом на берегу Двины", а также многочисленные этюды и эскизы.

Кстати, при создании картины "Белорус" мастеру позировал местный крестьянин Сидор Шавров. Вера Федорова, внучка Шаврова, вспоминала: "Репин пригласил его и сказал, чтобы тот ему попозировал. Дедушка не сразу понял, что надо делать. А он говорит: "Ну, ты просто постоишь, а я тебя буду рисовать". Картину Репин рисовал три дня, и чтобы Шаврову не было скучно, старшие дочери художника читали ему стихи.

На Витебской земле, констатирует агентство, художник оставил о себе добрую память, подарив, в частности, сельской церкви икону, о чем свидетельствует рукописная "Летопись села Слобода". Рассказывая о работе над ней, Илья Репин писал своей ученице Вере Веревкиной: "Пишу образ в нашу деревенскую церковь... Божию Матерь с младенцем... Богородица вышла у меня похожа на Вас совершенно невольно".

А вот в двадцатом веке Илья Ефимович редко наведывался в витебское урочище. Последний раз он посетил усадьбу в 1904 году. Зато после 1917 года в имение на постоянное жительство переехала семья младшей дочери художника, Татьяны Ильиничны Язевой. В домике Репина открылась начальная школа для крестьянских детей, где преподавали и дочь, и внучка живописца. На белорусской земле родились и правнуки великого мастера.

Но колючие ветры исторических перемен оставили свой разрушительный отпечаток на усадьбе в Здравнево. Ее окончательная реконструкция завершилась только в 2000 году, а презентация состоялась во время фестиваля "Славянский базар в Витебске".

Все, кто побывал в здешних местах, утверждают, что дом-музей Ильи Репина в Здравнево напоминает "маленькую Третьяковку". Около 500 экспонатов рассказывают о жизненном пути легенды русского изобразительного искусства. Сотни гостей приезжают в Здравнево, чтобы увидеть места, которые вдохновили живописца на создание картин, вошедших в сокровищницу мировой культуры.

Восемь лет назад французские потомки Репина впервые посетили свое родовое имение. Среди них - родственники в пятом поколении и четверо праправнуков великого художника: Иван, Серж, Надин и Мишель. Семья Дьяконовых - сейчас единственная ветвь прямых наследников живописца. Она берет начало от приходского священника Дмитрия Дьяконова, за которого в Здравнево вышла замуж внучка Репина Татьяна.

Остается только напомнить, что мемориальные музеи Ильи Репина созданы и в его родном городе Чугуеве на Украине, в поселке Репино под Санкт-Петербургом, где художник прожил более 30 лет. Есть музей и в селе Ширяево в Самарской области, где художник работал над картиной "Бурлаки на Волге".