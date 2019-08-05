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Правительство Индии решилось на беспрецедентное за последние почти 70 лет перекраивание политической карты страны. Президент республики Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира - единственного штата с преимущественно мусульманским населением в Индии, вокруг которого у нее до сих пор не урегулирован пограничный спор с Пакистаном. Собственно, две из трех индо-пакистанских войн случились именно из-за Кашмира - пороховой бочки региона.
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В Индии будут наказывать за практику мгновенного развода

В понедельник глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект в нижней палате парламента, где большинство мест принадлежит Индийской народной партии, которая десятилетиями как раз и продвигала эту инициативу. Речь идет о самых радикальных с 1947 года поправках в конституцию - упразднении статьи 370, гарантировавшей Джамму и Кашмиру статус автономии. До сих пор у штата было право на собственный законодательный орган, флаг и конституцию. Выходцам из других регионов запрещалось покупать тут землю, недвижимость и занимать управленческие посты. Предполагается, что штат поделят на две союзные территории - собственно Джамму и Кашмир с индуистско-мусульманским населением (свой парламент здесь сохранится) и буддийский Ладакх, управляемый из центра. Исламабад уже пообещал подготовить жалобу в Международный суд ООН. А премьер страны Имран Хан призвал США вмешаться в ситуацию. "Президент Трамп предложил выступить в роли посредника в кашмирском вопросе. Самое время это сделать", - написал политик в Twitter. Между тем на территорию штата был дополнительно переброшен 10-тысячный воинский контингент, в его крупнейшем городе Сринагар закрылись все школы, а местные власти приступили к эвакуации туристов и паломников из Кашмирской долины, где находится пещера Амарнатх, одна из главных индуистских святынь. Одновременно в метро индийской столицы был объявлен повышенный "красный" уровень террористической угрозы.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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