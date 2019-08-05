Во Франции введут новый знак качества для борьбы с мусором на пляжах

Новый знак качества введут во Франции специально для борьбы с пластиковым мусором на пляжах. Инициативу выдвинула госсекретарь при министре экологии и устойчивого развития страны Брюн Пуарсон, которая в понедельник представила свой собственный план по спасению французских берегов от пластмассового засилья.

Новая стратегия из пятнадцати пунктов имеет форму так называемой хартии, к которой госсекретарь приглашает присоединиться все французские города и коммуны, и в особенности те, что имеют выход к морю. Главной целью хартии, как рассказала Пуарсон газете Le Parisien, станет поощрение тех администраций и мэрий, которые уже предпринимают шаги на пути борьбы с пластмассой на пляжах. Таким поощрением должен стать новый знак качества, "пляж без пластика", который будет иметь три категории: первую получат пляжи, на которых выполняется 5 из 15 условий хартии, вторую и третью - те, где выполняют 10 или все 15 пунктов соответственно. Это будет похоже на уже существующий в стране знак качества "пригодности воды для купания", который получают пляжи, находящиеся под санитарным контролем министерства здравоохранения и социальных дел.